Путепровод через железную дорогу в Мытищах достроят к концу 2021 года

Надвижку правой стороны путепровода через железную дорогу завершили в Мытищах. В 2020 году это коснулось и левой части конструкции, а теперь сделанный шаг еще больше приблизил ее открытие.

Достроить путепровод через железнодорожные пути в Мытищах планируют до конца 2021 года. Его возведут на участке от улицы Фрунзе до улицы Мира.

К реализации проекта приступили осенью 2018 года. Это сделали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, отметили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что весь процесс надвижки путепровода разделили на три этапа. Работы выполнили в перерывах между движением поездов. Все интервалы согласовали с РЖД.

Надвижку левой части путепровода завершили осенью прошлого года. Теперь работы поэтапно выходят на финишную прямую.

Что еще сделают?

До конца года пролет опустят в проектное положение. Кроме того, забетонируют плиты дороги и подготовят гидроизоляцию.

Вместе с тем начнется укладка асфальта. Но к этой работе смогут приступить, когда позволит погода.

Сейчас здесь продолжают укладку инженерных коммуникаций и подготовку локальных очистных сооружений.