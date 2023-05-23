Подмосковье 23 мая 2023, 15:13 Путепровод через железную дорогу открыли вблизи станции Лесной Городок в Подмосковье

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Вблизи железнодорожной станции Лесной Городок городского округа Одинцово Киевского направления МЖД открылось автомобильное движение по путепроводу, который соединил деревню Осоргино с Минским шоссе, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Протяженность двухполосной эстакады составляет 316 метров.

«Новый автомобильный путепровод заменил переезд, что повысит пропускную способность дороги и разведет автомобильный и железнодорожный транспорт. Кроме того, это позволит завершить путевое развитие станции, где укладываются дополнительные пути для МЦД-4, с запуском которого интенсивность движения поездов на участке увеличится. Для обеспечения тактового движения поездов в границах МЦД-4 не будет ни одного железнодорожного переезда», — рассказал начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

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Станция Лесной Городок была открыта для пассажиров после реконструкции в январе этого года. На остановочном пункте установили две новые платформы с освещением и современной навигацией. Также специалисты построили подземный пешеходный переход с лифтами, кассами и турникетами зонами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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