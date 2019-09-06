Путь здоровья и силы. Зал для спортивных единоборств открылся в Наро-Фоминске

Новый зал для спортивных единоборств общей площадью более двух тысяч квадратных метров открылся в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Зал для единоборств расположился в цокольном этаже хореографической школы имени Зайцевой в Наро-Фоминске. В зале два больших помещения — более тысячи квадратных метров отведено для занятий классическим и тайским боксом и почти 300 квадратных метров — для занятий каратэ.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ отметил важность занятий спортом для подрастающего поколения.

«Когда дети занимаются спортом — у них есть цели, есть достижения, есть дисциплина. И мы делаем все для того, чтобы наши дети выбирали правильный путь — путь здоровья и силы. Для этого мы открываем такие залы», — подчеркнул Роман Шамнэ.

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

Спортивный зал для занятий классическим и тайским боксом поделен на зоны классического бокса и тайского бокса, оборудован двумя боксерскими рингами, установками для подвеса спортивных снарядов и самими спортивными снарядами, такими как боксерские груши, боксерские мешки, стойка для гантелей, силовые тренажеры.

Пол зала для единоборств покрыт специализированным спортивным линолеумом, в наличии будо-маты (профессиональные маты татами, предназначены для занятия любыми видами единоборств — прим. ред.).

Кроме того, в прилегающих помещениях оборудованы стеллажами две комнаты для хранения спортивного инвентаря, две тренерских комнаты, комната для судей, три раздевалки, две душевых, четыре туалета. Санузлы оснащены современной мощной вентиляционной системой.

Классический боксом в этом спортивном зале Наро-Фоминска уже занимаются 45 ребят от 10 до 20 лет (юноши и девушки). Также запланирован прием на работу второго тренера по боксу и открытие еще двух групп классического бокса на бюджетной основе общим количеством 30 человек.

Тайским боксом в новом спортивном зале будут заниматься 10 спортсменов, также ведется набор двух групп общим количеством 24 места.

Также сюда будет переведена одна группа из 15 спортсменов, которые ранее занимались в борцовском зале КСК «Нара».

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

Зал для каратэ запланирован к эксплуатации после укладки специализированного напольного покрытия (спортивный линолеум и татами) и оборудования спортивными снарядами, инвентарем, зеркалами. В прилегающих помещениях расположены две раздевалки с душевыми и туалетами, тренерская.

Каратэ будут заниматься две уже набранных группы общим количеством 25 человек. Дополнительно ведется набор двух новых групп по 12 мест в каждой.

«Мне очень хотелось, чтобы мои первоклашки занимались спортом рядом с домом. С открытием этого зала спорт для нас — в пешей доступности, и это не может не радовать! — сказала мама двух юных спортсменов Наталия Болдырева. — Записала своих двойняшек на тайский бокс. Мне кажется, этот вид спорта подходит и мальчикам, и девочкам, так как воспитывает в детях дисциплину и стремление к достижениям».

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

Поздравить спортсменов с открытием зала единоборств собрались любители и профессионалы спортивной борьбы. Среди них — чемпион мира по боксу Алексей Егоров, заслуженный тренер России Сергей Данилов, чемпион мира по боксу Андрей Курнявка, чемпионка России, Европы и мира по кикбоксингу Светлана Кулакова, старший тренер сборной России по тайскому боксу Роман Насонов и другие.