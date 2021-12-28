«Путь тернистый, но важный». Воробьев призвал уделять внимание вопросам экологии

Тема экологии в России и мире сейчас особенно актуальна. Подмосковье можно назвать передовым регионом в этой сфере. Областные власти намерены и впредь уделять вопросу пристальное внимание.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с журналистами напомнил, что Подмосковье прошло большой путь по проблеме экологии.

«Вы знаете, что нам удалось сделать с этими полигонами и так далее. Во-первых, комплексы по переработке отходов должны соответствовать всем стандартам. Во-вторых, мы видим где-то 5-7 экологически опасных, неблагоприятных предприятий, которые должны или пересмотреть нормы, или закрыться», — сказал глава региона.

Подмосковье заботится и о том, чтобы не допустить возникновение какой-либо несанкционированной деятельности. В области устанавливают датчики для определения состояния воздуха и воды.

«Мы сегодня обсуждали тему экологии, смотрели мнения наших жителей. <…> Наша задача — уделять этому внимание: чистке озер, рек, прудов, датчикам. Путь тернистый, но важный, потому что запрос на экологию чем дальше, тем больше», — заключил Воробьев.