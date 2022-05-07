Путь от Полтавы до Берлина. Губернатор Воробьев рассказал о ветеране-учителе из Подмосковья

Фронтовик из Подмосковья Иван Жучков в свои 95 лет ведет активную общественную жизнь и создает книги вместе со своей женой Аллой. Его историей поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Знакомьтесь — Жучков Иван Иванович, фронтовик, полковник и заслуженный работник образования Подмосковья. В годы Великой Отечественной войны прошел боевой путь от Полтавы до Берлина», — рассказал он.

Воробьев отметил, что возраст не стал для Жучкова поводом для скучного времяпрепровождения. Ветеран часто общается с молодежью. Также Жучков контролирует работу своего музея боевой славы во Фрязинском лицее и даже пишет книги. Его жена Алла помогает ветерану и рисует иллюстрации к его произведениям.

В День Победы Жучкова пригласили на главный праздничный парад.

«9 Мая Иван Иванович традиционно проведет на параде Победы на Красной площади. Мы гордимся нашими героями», — написал Воробьев.