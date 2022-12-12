Подмосковье 12 декабря 2022, 13:04 Путь на «Аэроэкспрессе» до северных терминалов аэропорта Шереметьево сократился на 15 минут

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Завершилось соединение новой железнодорожной линии аэропорта Шереметьево с Савеловским направлением Московской железной дороги. Время в пути до Северного терминального комплекса сократилось на 15 минут.

«Для этого был построен съезд протяженностью около 1 километра со скоростным стрелочным переводом, который позволит обеспечить движение поездов со скоростью 80-90 км/ч», — говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

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Кроме того, в рамках модернизации перегона Аэропорт Шереметьево — Лобня было уложено 7 новых стрелочных переводов, а также установлена цифровая система управления движением поездов.

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Согласно данным, новая инфраструктура позволила запустить поезда из Москвы по прямому маршруту до терминалов В и С без заезда в Южный терминальный комплекс. Таким образом, время в пути сократилось на 15 минут. Теперь поездка до северных терминалов аэропорта занимает 35 минут от ТПУ «Окружная» и 50 минут от Белорусского вокзала.

Добраться до Шереметьево на поезде можно со станций: «Окружная», «Савеловская», «Беговая», «Тестовская», «Славянский бульвар», «Сколково», «Одинцово» и ряда других.

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