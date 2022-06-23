Тротуар на улице Володарского построят по просьбам жителей в Красногорске

В Красногорске дорожные службы приступили к возведению нового тротуара на улице Володарского, которая ведет к ЖК «Малина». Все проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее в Минтранс Московской области написали обращение местные жители. Они попросили создать возле ЖК качественную и безопасную дорогу. После этого подмосковные власти оперативно разработали новый проект строительства тротуара. Теперь подход к ЖК будет безопаснее и удобнее.

«Мы получили много просьб жителей жилого комплекса и приняли решение о строительстве тротуара длиной порядка 300 метров на улице Володарского. Специалисты Мосавтодора обустроили основание, песчаный и подстилающий слой, установили бордюрный камень», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Тротуар будет крайне нужен примерно пяти тысячам местных жителей, по сообщению МТДИ. Планируется, что уже в ближайшее время начнутся работы по устройству покрытия. Ожидается, что строительство завершится уже очень скоро, примерно в конце июня.