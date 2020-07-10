Путь к Гремячему ключу станет комфортнее. Подъезд к святыне Сергиева Посада благоустроят к концу года

Живописный святой источник Гремячий ключ под Сергиевым Посадом притягивает к себе жителей и гостей Московской области. Теперь добираться до святыни будет просто и комфортно. Подъездную дорогу к источнику благоустроят уже в этом году.

Источник фото: Дамир Шавалиев

Полюбоваться Гремячим ключом едут со всей страны. Пока на пути паломников ждет испытание, которое преодолеет не каждый автомобиль. У легковушек практически нет шансов, потому туристы бросают машины в начале, а дальше идут пешком по грязи.

Но скоро подъездной путь реконструируют. Губернатор Андрей Воробьев поручил заняться этим вопросом министру благоустройства региона Михаилу Хайкину.

Источник фото: телеканал «360»

Реконструкцией уже занимаются. Дорога будет готова к концу года. Но на этом останавливаться не стали. На пути до источника не было туалетов, это создавало неудобства для паломников. Один уже установили, скоро появится и второй. Также власти решат вопрос с парковкой.

«Сейчас делается план, как будет реконструирован подъездной путь к прекрасному месту Гремячий ключ. До конца года дорога будет приведена в порядок», — отметил Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области.

Источник фото: Наталья Майорова

Благоустройство коснется не только святых мест. Хорошо туристам и местным жителям должно быть во всем Сергиево-Посадском округе. Сейчас активно благоустраивают площадь Пухова.

На площади уже сделали плиточное покрытие и забетонировали основание для памятника, установили ряд малых архитектурных форм. Идут работы по подготовке освещения. Благоустройство на 65% уже выполнено.

Преобразится и парк «Скитские пруды». Его вид уже меняли в прошлом году. Тогда на территории сделали новые дорожки и сцену, оборудовали модуль для мастер-классов и охраны. В этом году в парке появятся памп-трек, спортивные площадки, дорожки из брусчатки и деревянная горка для катания зимой.

Большая программа благоустройства реализуется и в самом Сергиевом Посаде. Бульвар Кузнецова — излюбленное место для прогулок и отдыха. С августа здесь начнется реконструкция, и к следующему лету достопримечательность предстанет обновленной. Как и дороги — в округе делают ямочный ремонт.