Путь к большому успеху. Баста открыл в Ногинске новую футбольную арену

«Богородский Витязь» наконец-то получил собственную футбольную арену. Несколько лет игроки были вынуждены арендовать разные площадки, но теперь у них есть собственное место для игр. И в первом же мачте на новом поле команда со счетом 7:2 обыграла ростовский СКА.

Три года ожиданий и скитаний по разным арендованным залам — до сегодняшнего дня у футбольного клуба «Богородский Витязь» не было собственной площадки. Никаких подрядных организаций нанимать не стали — арендовали помещение и сделали все своими силами и силами родителей, чьи дети занимаются в клубе. Теперь у трех сотен ребят появилось футбольное поле, площадью тысяча квадратных метров с отличным покрытием, которое позволит значительно улучшить качество игры и личные показатели игроков.

«Дети будут тренироваться. Чем больше тренировочных часов, тем больше дети развиваются», — отметил руководитель клуба «Богородский Витязь» Никита Шабанин.

Источник фото: телеканал «360»

Ледовый дворец появится в Волоколамском округе в 2022 году Подробнее

На торжественное открытие футбольной арены приехали бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев и популярный репер «Баста». И это не случайно. Первый товарищеский матч на новой арене «Витязь» проведет со СКА из Ростова-на-Дону, шефство над которым недавно взял Василий Вакуленко.

«Надо поддерживать маленький футбол, потому что здесь есть что-то настоящее. Хочется, чтобы возможность стать великим игроком была у простых ребят», — подчеркнул репер Василий Вакуленко (Баста).

Источник фото: телеканал «360»

У «Богородского Витязя» партнерские отношения с московским «Спартаком». Шесть игроков ногинского клуба уже зачислены в академию «Спартака».

На новой арене с первых минут товарищеской встречи стало жарко: множество опасных моментов и, как следствие, — голов. Со счетом 7:2 «Богородский Витязь» одержал победу на новом футбольном поле. Первую! Она положит начало новому большому успеху.