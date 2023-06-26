Подмосковье 26 июня 2023, 15:49 Пустовавшие нежилые помещения в Коломне продали более чем за 4 миллиона рублей

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В Коломне продали часть нежилых и незанятых нежилых помещений. Благодаря торгам в бюджет Московской области поступило более четырех миллионов рублей, сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«В Подмосковье продолжается реализация неиспользуемого имущества. Благодаря чему мы сокращаем на территории региона число пустующих зданий и даём возможность предпринимателям открыть свой бизнес или расширить его», — уточнила министр.

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Например, долгое время никто не пользовался помещением площадью 166,3 «квадратов» на улице Ленина, 41 в городе Озеры. Его приватизируют в этом году. Новый собственник планирует использовать объект под офисы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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