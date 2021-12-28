Подмосковье введет рейтинг для водителей автобусов

Водители, которые оказывают услугу, должны иметь достаточно культурный уровень общения. Для них должны появится такие же рейтинги, как и для таксистов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с журналистами.

«Мы сейчас работаем над этим. Таксисты имеют свой рейтинг — мы также сделаем и для водителей автобусов, пусть они не обижаются. Но у них очень благодарная профессия, они делают очень важную работу. И с теми, кто дискредитирует их, кто позволяет себе работать, мягко скажу, по-старому, мы имеем право делать ставку на лучших», — отметил губернатор.

По его словам, в московском регионе в нынешнем году вводилась огромная часть нового жилья. В 2022 году также появятся новые микрорайоны, новые люди, возрастет движение на дорогах. Все это необходимо должным образом обслуживать.

«Да, вот сейчас в стране будет рекордный ввод жилья — более 90 миллионов квадратных метров жилья введется в стране в этом году. И опять в нашем дорогом любимом московском регионе введется очень заметная часть. Огромное количество жилья, новые микрорайоны, новые люди, движения», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что уже сейчас в Московской области закупается по 500 автобусов в год. Однако много это или мало, в будущем станет известно.

«Но что такое цифра 500 в год? Много это или мало? Всего 10 тысяч работает автобусов. Сейчас мы видим, что к маленьким автобусам есть претензии. Я, когда ездил в институт в 18 лет, в 40-градусный мороз в этом ЛИАЗе, понимаете, я вот так вот стоял и вообще не понимал, почему я в семь часов еду на противоположный конец города на лекцию в этом автобусе. Я себя вспоминаю и думаю, почему печка не работает», — заключил губернатор.