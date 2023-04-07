Подмосковье 07 апреля 2023, 17:33 Пусконаладочные работы начались на обновленных очистных сооружениях в Щелкове Мин ЖКХ

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Масштабная реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений выходит на финишную прямую. С наступлением тепла на объекте начались пусконаладочные работы, а к концу года объект выведут на полную рабочую мощность.

«В прошлом году был выполнен первый этап работ, установлена станция водоочистки, построен первый блок новой очистки. Сегодня, как мы и обещали, с наступлением тепла приступаем к пусконаладочным работам, запускаем воду», — дал старт процессу министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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В ближайшие месяцы очистные сооружения запустят в работу и до конца года выведут на штатную мощность. Это произойдет раньше срока, ведь изначально запуск планировали на 2024 год.

Щелковские очистные сооружения — это крупнейший объект системы водоочистки Подмосковья. Здесь принимают стоки из округов Пушкинский, Королев, Щелково и Фрязино. После более чем 50-ти летней непрерывной эксплуатации объкет необходимо было модернизировать, что и было сделано.

После запуска очистных сооружений качество сбрасываемой воды в реку Клязьму значительно улучшится, а для жителей решится вопрос неприятного запаха, который иногда появлялся над объектом.

«Эта проблема уже была купирована несколько лет назад по поручению губернатора Андрея Воробьева, а после реконструкции такая ситуация будет вообще исключена», — добавил Велиховский.