Пусконаладочные работы стартовали на очистных сооружениях в Шатуре

На современных очистных сооружениях в городском округе Шатура начались пусконаладочные работы. Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский в режиме ВКС с очистных сооружений «Малькина Грива» рассказал губернатору региона Андрею Воробьеву о ходе реализации президентского проекта «Оздоровление Волги».

«В президентскую программу „Оздоровление Волги“ проекта „Экология“ в Московской области вовлечено 630 объектов с охватом 7,7 миллиона жителей региона. Половину из этих объектов мы либо уже реализовали, либо проводим работы, либо разработали проектно-сметную документацию. В настоящее время из федерального бюджета обеспечено финансирование в размере порядка 16,5 миллиарда рублей, а из областного бюджета на реализацию этой программы выделено с 2018 года около 26 миллиардов рублей. Мы подсчитали, что уже сбрасываем 55 миллионов кубометров абсолютно чистой, безопасной воды в бассейн реки Волги и в ее притоки. Это порядка 70 олимпийских бассейнов ежедневно», — отметил Антон Велиховский.

Он добавил, что начиная с 2018 года в 17 городских округах более чем для полутора миллионов жителей были созданы предпосылки для улучшения экологической ситуации. В рамках программы «Оздоровление Волги» было дополнительно построено 32 объекта водоотведения.

«Сегодня мы запускаем пусконаладку новых очистных сооружений в г. о. Шатура производительностью 10 тысяч кубометров в сутки. Здесь применены самые современные технологические решения. Качество сброса соответствует всем мировым стандартам. Я уверен, что до конца лета эти очистные заработают на полную мощность», — сказал Антон Велиховский.

Также министр ЖКХ отметил, что в инвестиционных программах водоканалов заложено еще четыре миллиарда рублей на модернизацию систем водоотведения.

Два значимых объекта были введены досрочно. В Подольске в 2020 году в рамках президентской программы реконструировали очистные сооружения с увеличением мощности до 150 тысяч кубометров в сутки, а также построили канализационный напорный коллектор для перекачки сточных вод с очистных сооружений микрорайона Климовск. Благодаря этому экологическая обстановка улучшилась для 350 тысяч жителей Подольска.

Отдельно министр рассказал о реконструкции Щелковских очистных сооружений. Там уже построены первая очередь очистки, современные блоки доочистки и станция УФО. Работы завершат значительно раньше запланированных сроков, подчеркнул Велиховский.

«Благодаря трехсменному режиму работы строителей и оптимизации проекта путем объединения этапов работы будут завершены досрочно — до конца 2022 года, а не в 2024-м. Это позволит увеличить мощность сооружений до 400 тысяч кубических метров в сутки», — сказал Антон Велиховский.

Также работы по реконструкции очистных проводят в городских округах Лыткарино и Солнечногорск, по 13 объектам в Апрелевке, Кашире, Коломне и Сергиевом Посаде определены источники финансирования и организованы строительные работы. По пяти объектам в городских округах Одинцово, Сергиев Посад, Черноголовка, Дубна и Электросталь идут проектно-изыскательские работы, добавил министр.