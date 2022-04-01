Пуско-наладочные работы на новейших очистных сооружениях стартовали в городском округе Истра

Пуско-наладочные работы на новейших очистных сооружениях запустили в деревне Лечищево городского округа Истра. Старт дал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Велиховский совместно с представителями ГКУ МО «ДСРПИИ», администрации городского округа, подрядных организаций провел осмотр строительства очистных сооружений, отметили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Оцениваю работу на отлично. Это очень сложный проект, порядка 2-х лет мы занимались этой работой совместно с администрацией городского округа Истры. Несмотря на все сложности, мы справились и сегодня приступаем к пуско-наладочным работам на очистных сооружений Лечищево мощностью 1000 кубометров в сутки», — привела пресс-служба министерства слова Велиховского.

Он также отметил, что сооружения будут обслуживать непосредственно 1200 жителей из близлежащих поселков.

У местных жителей было много вопросов, все-таки это очистные сооружения, это сложный инженерный комплекс, но, как вы видите, они носят закрытый характер, полностью исключающий негативное воздействие на окружающую среду Антон Велиховский Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Благодаря запуску очистных сооружений снизится негативное влияние на Истринское водохранилище. Также это позволит переключить стоки ОС деревни Алехново с выводом из эксплуатации действующих ОС, а также позволит подключить деревню Дьяково, коттеджный поселок Высокий берег, а также поселок Яхонты.

На данных очистных сооружениях предусмотрены несколько стадий очистки. Первая — механическая, с использованием комбинированных установок по удалению песка и мусора; следом идет биологическая степень отчистки, при помощи нитрификатора с мелкопузырчатой аэрацией; третья степень — биореактор, позволяющий удалить фосфаты; четвертая степень — это обеззараживание, с последующим дехлорированием; и заключительная степень — пятая — это механическое обезвоживание осадка.

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