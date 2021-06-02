Пушкинский перинатальный центр празднует свое пятилетие. За это время в нем родились 12,5 тысячи детей. Врачи смогли выходить больше 30 новорожденных весом менее одного килограмма. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Двери современного перинатального центра в Пушкино открылись в июне 2016 года. За пять лет работы врачи помогли родиться 12,5 тысячи детей. В медучреждении на свет появились 111 пар двойняшек. Высококвалифицированные неонатологи сумели выходить 35 новорожденных весом менее одного килограмма, и еще больше 60 детей — весом до 1,5 килограмма. В перинатальном центре родились 138 малышей благодаря ЭКО.

«Система родовспоможения в округе ведет свою историю с 1913 года — тогда в земской амбулатории открыли несколько акушерских коек. Сегодня же наш центр современный, оборудованный, с высококвалифицированными кадрами. К нам на роды приезжают не только жительницы всего Подмосковья, но и будущие мамы из Москвы, Владимирской, Калужской, Ярославской областей, ближнего и дальнего зарубежья. Активно практикуются партнерские роды, появились сервисные палаты», — рассказал Андрей Лесной, заведующий Пушкинским перинатальным центром.

Он отметил, что в роддоме работают высококвалифицированные специалисты. У каждого из них за спиной многолетний опыт. Для персонала центра главным приоритетом является бережное отношение к здоровью будущей мамы и возможности скорейшего послеродового восстановления.

Для женщин в роддоме разрабатывают индивидуальный план ведения родов. Рядом с каждой роженицей все время находится акушерка, которая несет за пациентку персональную ответственность.

В день рождения центра там провели День открытых дверей. Заведующие отделениями и ведущие специалисты роддома пообщались с будущими родителями и ответили на все интересующие их вопросы.