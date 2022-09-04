Подмосковье 04 сентября 2022, 20:43 (обновлено: 04 сентября 2022, 22:33) Поделиться Telegram

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Viber Красноармейск отпраздновал 75-летний юбилей

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В Красноармейске отпраздновали юбилейную дату — городу исполнилось 75 лет. Его историю творят жители — рабочие и служащие, ветераны и молодежь.

На площади Красноармейска в день его рождения традиционно развернули Чудо-град. Он расположился рядом с городским дворцом культуры.

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Всех желающих приглашали принять участие в мастер-классах, викторинах и конкурсах. Самых маленьких гостей праздника развлекали аниматоры и ждали разнообразные аттракционы. А ремесленные мастера и рукодельники представили изделия ручной работы.

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Праздник открыли ярким флешмобом танцевальных и спортивных коллективов Красноармейска. На главной сцене глава Пушкинского округа Максим Красноцветов поздравил жителей, провел торжественную церемонию награждения людей, внесших большой вклад в развитие родного города, и поздравил семейные пары — юбиляров и молодоженов.

«Красноармейск в первую очередь знаменит своими жителями. Это федеральное предприятие, которое расположено на территории города. Это то, чем жил город в годы Великой Отечественной. Это та история, которая на сегодняшний момент. <…> Жители, которые создали все то, чем мы на данный момент пользуемся», — сказал он.

Вечером жителей и гостей города ждала большая концертная программа с участием профессиональных артистов. Праздник завершили салютом.

Красноармейск меняется: в городе благоустраивают дворовые территории и общественные пространства, ремонтируют дороги, обновляют образовательные учреждения. Впереди много планов, которые обязательно реализуют.

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