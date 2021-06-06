Пушкинский фестиваль стартовал в Одинцове

В субботу в усадьбе Большие Вяземы Одинцовского городского округа стартовал Пушкинский фестиваль, приуроченный к 222-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В воскресенье мероприятия пройдут в соседней усадьбе Захарово. Она тоже тесно связана с именем великого поэта.

«В Захарово мы отмечаем день рождения Пушкина традиционным Пушкинским праздником — в этом году будет уже 45-й праздник — и стараемся соблюсти все старые традиции. У нас здесь каждый год реализуется совершенно новый формат», — рассказал директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина Александр Рязанов.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что на фестиваль приехал театр «Эскизы в пространстве», который представит спектакль на воде. Также жителей ждет театральная группа «Заячий стон».

Источник фото: пресс-служба администрации Одинцова

В этом году художественным руководителем арт-пикника в рамках фестиваля стал обладатель трех премий «Золотая маска» режиссер Алексей Франдетти. В субботу на главной сцене был показан спектакль-сторителлинг «Повести Белкина» Московского областного государственного театра юного зрителя.