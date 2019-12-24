Пушкинские врачи спасли руку пациенту. Она пострадала от взрыва петарды

В руках Александра Зубакова взорвалась петарда. Мужчина обратился в Пушкинскую районную больницу, где врачи буквально собрали конечность по кусочкам. Малейшее промедление могло привести к полной ампутации руки.

Он помнит момент взрыва. Говорит, поджег петарду, хотел ее отбросить, но внезапно почувствовал онемение. После — увидел торчащие жилы. Будучи в состоянии шока, мужчина даже не почувствовал боли.

«Петарда в руке взорвалась, оторвала кусок пальца. Разорвало ладошку. Среднего пальца нет. Фаланги отсутствуют. «Мне спасли полностью кисть. Пальцы уже шевелиться стали, хотя они все сломанные», — рассказал пострадавший.

Александр уже научился жить с травмой. В Новый год от запуска фейерверков отказываться не планирует, но теперь будет внимательнее читать инструкцию. Или постоит в стороне. Говорит, петарда не должна была взорваться.

Но взорвалась. Помимо того, что инструкцию нужно читать очень внимательно, важно еще правильно выбрать площадку для запуска. В Подмосковье составили список официальных точек, где фейерверки можно запускать максимально безопасно для себя и окружающих. Узнать, где они расположены в вашем городе, можно здесь.

Александр сейчас чувствует себя хорошо — во многом благодаря врачам пушкинской больницы имени Розанова. Самое страшное для него уже позади. А вот медикам 10 дней назад, когда Александр поступил на скорой, было совсем не до смеха.

«Местную анестезию сделали в область нерва, ну и кисти, заблокировали ее, пациент в сознании был. Дальше — ревизия раны, определил масштаб трагедии. И приняли решение что можно в условиях нашей больницы руку спасти», — рассказал врач травматолог-ортопед больницы имени Розанова Александр Первухин.

Доктор отметил, что могло дойти и до ампутации конечности. Мужчине просто крупно повезло. Пострадавший рассказал, что петарду купил в магазине, не спрашивая сертификат соответствия.

Не повторяйте ошибку Александра. Если вам захотелось праздника, покупайте пиротехнику только в проверенных магазинах и обязательно спрашивайте сертификат. Не экономьте на своем здоровье и безопасности окружающих.