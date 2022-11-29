Подмосковье 29 ноября 2022, 12:53 Пушкинская областная больница отметила 85-летие присвоения имени профессора Розанова

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Пушкинская участковая больница в 1937 году стала лучшей в стране. Указом Совета народных комиссаров СССР ей было присвоено имя Владимира Розанова. В больнице отметили 85 лет с этого события.

В наши дни больница стала областной, но по-прежнему с гордостью носит имя основоположника советской системы здравоохранения. Сейчас здесь работает порядка 4,5 тысячи человек.

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«Ответственность на нас возложена очень большая. Потому что основным принципом Розанова было его чуткое отношение к своим профессиональным обязанностям. Мы сегодня гордо и с честью несем это высокое звание и следуем его заветам, постулатам его жизни и трудовой деятельности», — сказал главный врач ГБУЗ МО «Московская областная больница» имени Розанова Владимир Мануйлов.

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Сегодня больница имени Розанова в Пушкине стала одной из самых крупных в области. В последние годы значительно улучшилось качество медицинских услуг и материально-техническая база.

«На сегодняшний день больница действительно одна из крупнейших в области. И буквально за последние четыре года мы видим значительные перемены в части предоставления качества медицинских услуг. [За это] я хочу поблагодарить наших врачей, наших специалистов, всех тех сотрудников, кто работает в этой сфере», — отметил глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

Глава округа поздравил сотрудников больницы и вручил им почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ, знаки отличия и грамоты за трудовые заслуги муниципального уровня.

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