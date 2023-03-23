23 марта 2023, 18:02
Пушкино получит в собственность 4 участка дороги площадью 3,2 гектара
Подмосковный «Мосавтодор» передаст в управление и собственность четыре участка дороги площадью 3,2 гектара Пушкинскому городскому округу. Такое решение вынесло Министерство имущественных отношений Московской области
С данной инициативой выступили жители Пушкино.
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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.
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