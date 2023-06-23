Важное 23 июня 2023, 18:11 Пушилин поблагодарил губернатора Подмосковья Воробьева за ремонт больницы в Новоазовске

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Подмосковные строители капитально отремонтировали центральную районную больницу в Новоазовске. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева «за такое отношение и значимую помощь».

«Продолжаем восстанавливать социальные объекты на новых территориях. Своих не бросаем!», — написал глава Подмосковья в своем Telegram-канале.

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Зданию больницы было свыше 60 лет. Благодаря подмосковным строителям его полностью обновили, внутри установили мебель и оборудование.

Огромная благодарность строителям и губернатору Московской области Андрею Воробьеву за такое отношение и значимую помощь. Денис Пушилин

По его словам, ремонт сделали по всем требованиям российских стандартов.

«Хочется идти на работу, говорят врачи Новоазовской центральной районной больницы, где силами специалистов из Московской области завершен капитальный ремонт. Строители действительно постарались. К тому же, регион-шеф поставил оборудование и мебель», — отметил Денис Пушилин.

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