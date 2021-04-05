Пущинские ученые создали искусственную кожу для перевязки ран

В Пущине ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН создали искусственную кожу. Уникальная ткань предназначена для перевязки ран и повреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Разработка ученых из Пущина способна защитить больное место от механических повреждений и вредоносных инфекций. Искусственная кожа создает оптимальные условия для роста клеток. Она пропускает воздух и водные пары, поэтому рана не будет мокнуть и высыхать.

Ткань по виду похода на тонкую пленку. Ее накладывают на поврежденные места. После наложения клетки ткани начинают переходить в рану. Частицы смешиваются с клетками кожи и активизируют выработку коллагена, который необходим для зарастания раны и образования рубца. Искусственная кожа позволяет ускорить процессы заживления повреждений.

Ткань плотно прилегает к ране и защищает ее от внешних воздействий. Искусственная кожа выполняет лечебный процесс. Латексная подложка после завершения лечения просто отсоединяется. Благодаря разработке, врачам не придется проводить пациентам постоянные перевязки.

Причем после выписки пациент может самостоятельно использовать лечебные мази, нанося их на латексную пленку, которая имеет микропоры, как обычная кожа.

«Современная научная инфраструктура, а также кадровые ресурсы в области биомедицины, сосредоточенные в подмосковном наукограде Пущино, обеспечивают поступательное развитие российской бионауки. Ежегодно учеными наукограда регистрируются десятки новых технологий, разработок и открытий в области биологии, химии, физики, фармацевтики и других наук, находящихся на их пересечении», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в Подмосковье стимулируют появление новых ученых кадров в регионе. В Московской области предоставляют различные меры поддержки молодым ученым. Специалисты могут получить гранты на свои исследования и разработки, а также получить льготную ипотеку на квартиру.

Помимо этого, Министерство инвестиций, промышленности и науки региона помогает ученым при участии в различных федеральных конкурсах, которые направлены на поддержку научных изысканий.

Ученые из Пущина постоянно предлагают новые решения для разных вопросов. Сейчас они также работают над средством для молодости. Специалисты смогли выделить мощный антиоксидант из шпината. Вещество поможет замедлить старение кожи.

Антиоксидант можно использовать для производства гелей, сывороток, мазей и других косметических и лечебных средств. Ученые уже доказали, что это вещество прекрасно затягивает неглубокие раны и порезы, рассасывает небольшие шрамы и разглаживает морщины.

Также пущинские ученые работают над выведением новых сортов овощей и фруктов. Они создают плоды с меньшим количеством сахара. В Институте биоорганической химии скрещивают гены разных растений и выводят новые сорта.

Для селекционеров делают саженцы, которым будут не страшны вирусы, уничтожающие урожай. Например, они пытаются сделать так, чтобы картошка на огородах и на совхозных полях не чернела и не поражалась глазками.