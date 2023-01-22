Подмосковье 22 января 2023, 21:02 Ученые из Пущина изобрели и успешно применили наноалмазный оптический термометр Ученые пущинского ИТЭБ РАН изобрели наноалмазный оптический термометр

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В Пущине ученые «Института теоретической и экспериментальной биофизики» изобрели и успешно применили наноалмазный оптический термометр. С помощью устройства можно локально измерять внутриклеточную температуру, в перспективе это позволит создавать препараты точечного действия для лечения генетических заболеваний, сообщила пресс-служба ИТЭБ РАН.

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Устройство ученые создали совместно с коллегами из «Института общей физики имени А. М. Прохорова». Процесс создания установки занял более десяти лет. Как рассказали создатели термометра, его уникальность в том, что в нем впервые использовали наноалмаз, который синтезировали в ИОФ РАН. В его структуру вместо углерода встроили кремний. Изначально такие алмазы применяли для стабилизации квантовых компьютеров, пояснили ученые ИТЭБ.

«Ранее такое ультралокальное измерение внутриклеточной температуры с высокой степенью достоверности было практически невозможно. Мы использовали в нашей установке наноалмазы, синтезированные в ИОФ РАН. Благодаря их уникальным свойствам мы получили возможность работать с клетками, живыми организмами», — прокомментировал заведующий лабораторией цитотехнологии ИТЭБ РАН Вадим Цееб.

Устройство способно локально измерять температуру живых клеток. Коллектив ученых из «Института теоретической и экспериментальной биофизики» смог выявить разогрев митохондрии мозга мыши с помощью разработки.

Разработка ученых имеет большое значение для развития медицины будущего, в частности, создания молекул препаратов точечного воздействия, которые могут доставляться непосредственно к митохондрии клетки по температурному принципу. Это важно для лечения целого ряда генетических заболеваний.

«Помимо внутриклеточных исследований, мы начали делать эксперименты на уровне целого организма. Например, при инсульте также происходит локальное повышение температуры в головном мозге. Понимание роли этой температуры в развитии инсульта и возможность управления процессом открывает большие перспективы для лечения заболевания», — отметила нейробиолог Ирина Попова.

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