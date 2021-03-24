Пущинские биологи выделили из растений вещество, которое поможет сохранить молодость кожи
Ученые из Пущина работают над средством для молодости. Они смогли выделить мощный антиоксидант из шпината. Вещество поможет замедлить старение кожи.
Пластохинон — мощнейший антиоксидант, который пущинским ученым удалось получить из обычного шпината. Вещество можно выделить из любого растения, но шпинат подходит больше всего, так как у него широкая листовая пластина и он отлично поддается фотосинтезу. Антиоксидант не дает активному кислороду окислять наши органы и тем самым разрушать их.
«Просто в нормальных условиях функционирования работают антиоксидантные системы хорошо, которые нейтрализуют активные формы кислорода. Так вот если происходят какие-то стрессовые ситуации, болезни, радиация, ультрафиолет, то здесь происходит взрыв активного кислорода, когда антиоксиданты уже не справляются», — объяснила Мария Борисова, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией фотосинтетического электронного транспорта Института фундаментальных проблем биологии РАН.
В таком случае на помощь приходит пластохинон, который защитит организм и поможет его регенерации. Исследования показали, что он работает очень эффективно. Антиоксидант может помочь при поражении внутренних органов, например после инфаркта и инсульта, а также не даст постареть, увянуть и испортиться коже.
«Мы предполагаем, что этот препарат изначально будет действовать не на внутренние органы, то есть это не таблетка, которую принимать внутрь. Это будет наружный препарат — крем, который будет действовать на кожу, слизистые и так далее», — рассказала Мария Борисова.
Чтобы получить антиоксидант, шпинат пропускают через сорбенты, разделяют на хлорофиллы и каратиноиды. Пущинские биологи смогли максимально ускорить этот процесс и выжать наибольшее количество нужного для производства кремов и мазей вещества.
«Больше, чем у растения есть, мы выделить точно не можем. Другое дело, что мы можем сократить потери при выделении. Методика может быть неоптимальной, и тогда мы будем 50% выделять, а 50% терять. Но мы доработали методику, чтобы выделять там 98-99%», — уточнила Дарья Вильянен, младший научный сотрудник лаборатории фотосинтетического электронного транспорта ИФПБ.
Так как это очень эффективный и сильнодействующий антиоксидант, то для использования в косметологии его нужно совсем немного. Условно говоря, на одну баночку крема хватит 1% пластохинона.
Для промышленного производства разработчики планируют использовать растения табака.
«По нашим расчетам, при определенных условиях выращивания из одного растения табака получится одна баночка крема», — заявила Мария Борисова.
Антиоксидант можно использовать для производства гелей, сывороток, мазей и других косметических и лечебных средств. Ученые уже доказали, что это вещество прекрасно затягивает неглубокие раны и порезы, рассасывает небольшие шрамы и разглаживает морщины.
Новый эликсир молодости еще должен пройти все клинические испытания. На мышах, затем — на добровольцах. Только после этого он поступит на прилавки магазинов. На это может уйти несколько лет, отметили специалисты.