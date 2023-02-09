09 февраля 2023, 21:15
Пущино и Протвино войдут в состав Серпуховского округа с сохранением адресов и индекса
После вхождения в состав Серпуховского округа индекс почтовых отделений и адреса в Пущине и Протвине останутся прежними. Закон о слиянии 30 января подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В рамках проекта „Большой Серпухов“ Пущино войдет в объединенный городской округ в статусе населенного пункта „город“. При этом жителям вносить изменения в какие-либо документы о регистрации по месту жительства или прав собственности не потребуется», — пояснил глава Пущина Алексей Воробьев.
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После слияния в составе нового городского округа площадью более 110 тысяч гектаров будут города Пущино, Протвино и Серпухов, а также 124 деревни, 11 поселков и четыре села. Административным центром станет Серпухов.
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