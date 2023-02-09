Подмосковье 09 февраля 2023, 22:57 Пущино и Протвино продолжат получать целевые субсидии после слияния с Серпуховым

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После объединения в Большой Серпухов Пущино и Протвино продолжат развиваться в рамках госпрограмм. Местный бюджет получит финансирование в форме целевых субсидий.

«Все мероприятия, которые попадают в государственные программы, уже детально проработаны, финансирование определено, и они будут реализованы. Это касается и всех масштабных проектов, которые мы начали в 2023 году», — сообщил глава Пущина Алексей Воробьев.

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Так, Министерство строительного комплекса Московской области уже определилось с финансированием проекта по аварийному жилью. Также выделены деньги на благоустройство бульвара имени Болотова. Сохранится финансирование всех объектов социальной сферы, подведомственной сети учреждений, культуры, образования, спорта, молодежной политики.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписан закон об объединении городских округов Серпухов, Пущино и Протвино.

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