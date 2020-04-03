Пункты выдачи товаров из онлайн-магазинов продолжили работать в Подмосковье

В Подмосковье получить свой заказ из онлайн-магазина можно. Пункты выдачи товаров продолжили работать даже во время режима самоизоляции. Об этом рассказали в правительстве региона.

Пункты выдачи товаров онлайн-магазинов относятся к организациям, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, поэтому они продолжают работу.

Онлайн-магазины отметили, что сейчас у покупателей появился спрос на продукты питания, моющие и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма и ветеринарные препараты), бытовые приборы, компьютерное оборудование, инвентарь для сада и огорода, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, а также печатные СМИ.

«К нам поступает много вопросов, могут ли работать пункты выдачи товаров. Есть несколько важных условий, чтобы минимизировать риски для здоровья: примерка вещей запрещена, кроме того, должен использоваться принцип бесконтактной передачи заказа и онлайн-оплаты», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Для безопасности покупателей в пункте выдачи товаров должен находиться только один клиент, а торговый зал необходимо закрыть. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Для безопасности наших покупателей и персонала мы полностью перешли на бесконтактное получение заказа и сделали доставку полностью бесплатной — как с помощью курьера, так и в пункте выдачи заказов. Регулярно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств, сотрудники обеспечены масками и антисептиками», — уточнил Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Он добавил, что компания продолжает доставлять заказы миллионам покупателей. Среди них много товаров первой необходимости: защитные маски, перчатки, приборы для измерения температуры, антибактериальные средства, продукты питания длительного срока хранения, детское питание, подгузники, предметы личной гигиены и многое другое.