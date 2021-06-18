Пункты вакцинации от COVID-19 в ТЦ Реутова стали работать каждый день

В Реутове изменили график работы пунктов вакцинации в торговых центрах. Теперь точки работают ежедневно. Такое решение приняли по просьбам жителей для их удобства. Об этом рассказал глава округа Станислав Каторов.

«Изменили режим работы пункта вакцинации от COVID-19 в торговом центре „Шоколад“ по просьбам жителей. Начиная с 21 июня, прививку здесь можно сделать без предварительной записи с понедельника по пятницу с 14.00 до 20.00, в выходные дни с 12.00 до 20.00», — уточнил Каторов.

Каждый день работают и пункты в торговых центрах «Экватор» и «Реутов Парк». Вакцинация проходит и в поликлиниках, там также можно пройти осмотр терапевта и сделать прививку от коронавируса.

Всех желающих вакцинироваться ждут и в многофункциональном центре «Мои документы», а лица в возрасте старше 55 лет могут привиться в центре программы «Активное долголетие» на улице Новой, дом 3.

В пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова уточнили, что во всех семи пунктах вакцинации Реутова в наличии имеются вакцины «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» производства НИИ «Вектор» из Новосибирска, а для лиц из «групп риска» сформирован запас «КовиВака», разработанного московским институтом имени Чумакова.