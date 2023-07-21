21 июля 2023, 14:20
Пункты проверки здоровья организуют в 24 парках Подмосковья в выходные
22 и 23 июля в Подмосковье пройдет акция «Проверь здоровье в парке», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Выездные бригады медиков примут желающих на 24 территориях в Коломне, Ивантеевке, Щелкове, Химках, Долгопрудном, Клину, Воскресенске и других городах.
«Уже более 4 тысяч человек воспользовались возможностью проверить свое здоровье, не посещая поликлинику. В городских парках работают бригады медицинских специалистов: можно сдать анализы и получить консультацию», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Жители Подмосковья смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и сдать необходимые анализы. По итогам обследования пациентам могут выписать направление в поликлинику для дальнейшего лечения.
Чтобы принять участие в осмотре при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете на региональном портале «Госуслуг».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.
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