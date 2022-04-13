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    13 апреля 2022, 16:17

    Пункты приема гуманитарной помощи детям из Донбасса открылись в школах Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Акция «Доброе дело» началась в Подмосковье. В школах открыли пункты приема гуманитарной помощи детям из Донбасса. Сначала эту инициативу предложили ученики Гимназии имени Примакова — их поддержали по всему региону.

    Пункты приема гуманитарной помощи детям из Донбасса открылись в школах Подмосковья | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что школьники и их родители смогут при желании передать детям из ЛДНР подарки, книги, рисунки и не только.

    Это добрая и очень нужная акция. Графики приема помощи можно уточнить в школах

    Ирина Каклюгина.

    Список товаров, в которых особенно нуждаются дети из ЛДНР, разместили на сайте volontermo.ru.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил уполномоченным по правам человека в России подключиться к акции «Доброе дело».

    На эту акцию уже откликнулись ученики из разных городов Подмосковья. Дети создаю рисунки о мире, добре и дружбе — все это направляют вместе с гуманитарным грузом в Донбасс.