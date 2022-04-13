Пункты приема гуманитарной помощи детям из Донбасса открылись в школах Подмосковья

Акция «Доброе дело» началась в Подмосковье. В школах открыли пункты приема гуманитарной помощи детям из Донбасса. Сначала эту инициативу предложили ученики Гимназии имени Примакова — их поддержали по всему региону.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что школьники и их родители смогут при желании передать детям из ЛДНР подарки, книги, рисунки и не только.

Это добрая и очень нужная акция. Графики приема помощи можно уточнить в школах Ирина Каклюгина.

Список товаров, в которых особенно нуждаются дети из ЛДНР, разместили на сайте volontermo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил уполномоченным по правам человека в России подключиться к акции «Доброе дело».

На эту акцию уже откликнулись ученики из разных городов Подмосковья. Дети создаю рисунки о мире, добре и дружбе — все это направляют вместе с гуманитарным грузом в Донбасс.