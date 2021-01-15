Пункты приема новогодних елок заработали в Подмосковье с 15 января

Они будут работать месяц — до 15 февраля. Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь!» пройдет в Подмосковье уже в третий раз.

В этом году деревья примут на всех площадках, где расположены «мегабаки». Это отметил зампред правительства региона Евгений Хромушин.

И работают уже 45 таких площадок, а в округах, где „Мегабак“ пока не организован, оборудуют брендированные пункты приема Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что жители активно сдавали ели на переработку в течение двух лет. В результате площадки приняли более 10,5 тысячи деревьев.

«Весь объем переработали в почвогрунт и элементы для детских площадок. В этом году мы рассчитываем, что жители сдадут их в разы больше», — отметил Хромушин.

Полученный материал применят и в конюшнях или приютах для животных, где их используют в качестве подстилок и подкормки. Также остаток елок понадобится во время ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Также щепу можно будет применить для утепления растений.

В каждом городском округе в среднем начали работать минимум два пункта приема. Адреса опубликовали на сайте Министерства ЖКХ Подмосковья и сайтах администраций округов.