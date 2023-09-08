Подмосковье 08 сентября 2023, 18:16 Пункты помощи дистанционного электронного голосования заработали в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Читать 360tv в

В Звенигороде для голосования на выборах губернатора Московской области работают 16 избирательных участков. На протяжении всех трех дней голосования они будут открыты с 08:00 до 20:00. Также для тех, кому нужна помощь для участия в электронном голосовании, в Одинцове работают специальные пункты.

Отдать свой голос избиратели могут двумя способами: лично прийти на избирательный участок или с помощью дистанционного электронного голосования — ДЭГ.

Реклама

«В ходе голосования мы определяем, как будут развиваться Московская область и наш любимый Звенигород в ближайшие годы. Сама процедура выборов стала гораздо удобнее, теперь можно проголосовать не только очно, но и дистанционно», — отметила председатель Общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Звенигорода Любовь Петрова.

В выборах принимают участие жители, достигшие 18-летнего возраста. Для голосования необходимо явиться на избирательный участок с паспортом.

«Для нас это будущее нашей страны. Я всегда ходила на выборы и хожу сейчас. Первый день для меня — это честь. Мне нравится то, что сейчас мы можем голосовать в течение трех дней, потому что бывает отпуск накладывается, дача», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Ольга Юдина.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».