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    14 января 2021, 15:11

    Пункты мобильной вакцинации от ковида появятся в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Нина Петлинова

    Пункты мобильной вакцинации от коронавируса появятся на территории Московской области. Сейчас они есть в Домодедове — основываясь на положительном опыте муниципалитета, программу продолжат распространять по региону. Она будет работать как во время прививочной кампании от гриппа.
    Пункты мобильной вакцинации от ковида появятся в Подмосковье

    Об этом рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьеву министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что сейчас уже есть положительный опыт мобильной вакцинации в Домодедове — его начали распространять на другие учреждения.

    «У нас 33 мобильных ФАПа. Сейчас осуществляется закупка туда, где нет, небольших передвижных морозилок. Их можно перетаскивать из машины в машину. И запустим эту программу тоже, сформируем график. Сделаем, как мы делали по гриппу: в какую точку и когда будет приезжать мобильный ФАП», — рассказала Стригункова.

    Она уточнила, что Минздрав Подмосковья с помощью специального трека замерил, сколько в среднем занимает одна прививка. Выяснилось, что на осмотр врача, заполнение анкеты и саму вакцинацию уходит примерно 20 минут.

    «В среднем каждый пункт, получается, минимум 50 вакцинаций в день может делать. Кто-то делает по 70-80», — подчеркнула Стригункова.

    Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил врачей Московской области, которые продолжают бороться с пандемией.

    «Мы по-прежнему работаем в достаточно сложной ситуации, но видим некоторые улучшения. Я прошу вас быть готовыми, потому что количество вакцин будет увеличиваться, а мы со своей стороны продолжим информировать и делать все, чтобы это было удобно и безопасно», — заключил он.