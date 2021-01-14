Пункты мобильной вакцинации от ковида появятся в Подмосковье
Об этом рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьеву министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что сейчас уже есть положительный опыт мобильной вакцинации в Домодедове — его начали распространять на другие учреждения.
«У нас 33 мобильных ФАПа. Сейчас осуществляется закупка туда, где нет, небольших передвижных морозилок. Их можно перетаскивать из машины в машину. И запустим эту программу тоже, сформируем график. Сделаем, как мы делали по гриппу: в какую точку и когда будет приезжать мобильный ФАП», — рассказала Стригункова.
Она уточнила, что Минздрав Подмосковья с помощью специального трека замерил, сколько в среднем занимает одна прививка. Выяснилось, что на осмотр врача, заполнение анкеты и саму вакцинацию уходит примерно 20 минут.
«В среднем каждый пункт, получается, минимум 50 вакцинаций в день может делать. Кто-то делает по 70-80», — подчеркнула Стригункова.
Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил врачей Московской области, которые продолжают бороться с пандемией.
«Мы по-прежнему работаем в достаточно сложной ситуации, но видим некоторые улучшения. Я прошу вас быть готовыми, потому что количество вакцин будет увеличиваться, а мы со своей стороны продолжим информировать и делать все, чтобы это было удобно и безопасно», — заключил он.