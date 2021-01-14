Пункты мобильной вакцинации от ковида появятся в Подмосковье

Пункты мобильной вакцинации от коронавируса появятся на территории Московской области. Сейчас они есть в Домодедове — основываясь на положительном опыте муниципалитета, программу продолжат распространять по региону. Она будет работать как во время прививочной кампании от гриппа.

Об этом рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьеву министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что сейчас уже есть положительный опыт мобильной вакцинации в Домодедове — его начали распространять на другие учреждения.

«У нас 33 мобильных ФАПа. Сейчас осуществляется закупка туда, где нет, небольших передвижных морозилок. Их можно перетаскивать из машины в машину. И запустим эту программу тоже, сформируем график. Сделаем, как мы делали по гриппу: в какую точку и когда будет приезжать мобильный ФАП», — рассказала Стригункова.

Она уточнила, что Минздрав Подмосковья с помощью специального трека замерил, сколько в среднем занимает одна прививка. Выяснилось, что на осмотр врача, заполнение анкеты и саму вакцинацию уходит примерно 20 минут.

«В среднем каждый пункт, получается, минимум 50 вакцинаций в день может делать. Кто-то делает по 70-80», — подчеркнула Стригункова.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил врачей Московской области, которые продолжают бороться с пандемией.

«Мы по-прежнему работаем в достаточно сложной ситуации, но видим некоторые улучшения. Я прошу вас быть готовыми, потому что количество вакцин будет увеличиваться, а мы со своей стороны продолжим информировать и делать все, чтобы это было удобно и безопасно», — заключил он.