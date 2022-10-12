Пунктов продажи карт «Стрелка» станет больше в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 12:08 Поделиться Telegram

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Viber Пунктов продажи карт «Стрелка» станет больше в Подмосковье

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Новые пункты продажи карт «Стрелка» откроют в Подмосковье. Их станет в семь раз больше, рассказали в Минтрансе региона.

Количество пунктов продаж транспортных карт увеличится до семи тысяч. Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что к реализации проекта привлекут предпринимателей.

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«В ближайшее время в сеть реализации войдут розничные сети „ВкусВилл“ и „Мираторг“. Уже сейчас жители Подмосковья могут купить „Стрелку“ в отделениях Почты России. Карта уже появилась в продаже на маркетплейсах, в том числе на „Озоне“», — рассказала Анна Кротова.

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Генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов добавил, что такое решение сделает инфраструктуру области удобнее для пассажиров.

Сейчас приобрести «Стрелку» можно на автостанциях и вокзалах региона. Пользователям карт доступна система лояльности — скидка на проезд увеличивается вместе с количеством поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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