Пунктов продажи карт «Стрелка» станет больше в Подмосковье | 360°

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Пунктов продажи карт «Стрелка» станет больше в Подмосковье

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12 октября 2022, 12:08

Пунктов продажи карт «Стрелка» станет больше в Подмосковье

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Новые пункты продажи карт «Стрелка» откроют в Подмосковье. Их станет в семь раз больше, рассказали в Минтрансе региона.

Количество пунктов продаж транспортных карт увеличится до семи тысяч. Зампред правительства Анна Кротова рассказала, что к реализации проекта привлекут предпринимателей.

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«В ближайшее время в сеть реализации войдут розничные сети „ВкусВилл“ и „Мираторг“. Уже сейчас жители Подмосковья могут купить „Стрелку“ в отделениях Почты России. Карта уже появилась в продаже на маркетплейсах, в том числе на „Озоне“», — рассказала Анна Кротова.

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Генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов добавил, что такое решение сделает инфраструктуру области удобнее для пассажиров.

Сейчас приобрести «Стрелку» можно на автостанциях и вокзалах региона. Пользователям карт доступна система лояльности — скидка на проезд увеличивается вместе с количеством поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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