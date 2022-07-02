Пунктов оформления проездных станет больше на станции Ольгино в Балашихе

Масштабную реконструкцию станции Железнодорожная Горьковского направления начали сегодня в Подмосковье. Две платформы станции теперь закрыты.

Большая часть составов следует до станции Ольгино, которая для многих поездов из Москвы теперь является конечной. Для удобства пассажиров количество точек оформления проездных документов на станции Ольгино увеличат до 20.

«Центральная пригородная пассажирская компания» уже установила на южном входе станции Ольгино дополнительные билетные автоматы. В понедельник, 4 июля, здесь откроют две дополнительные кассы. Таким образом, для пассажиров будут работать четыре кассы и 16 билетных автоматов.

До станции пустили новые автобусы, чтобы пассажирам было удобнее добираться до точек назначения.

Ранее ЦППК сделала равнозначными проездные документы до станций Ольгино и Железнодорожная. Теперь пассажиры могут заходить/выходить на Ольгино с билетами и абонементам от/до Железнодорожной и наоборот.