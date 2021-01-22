facebook_pixel
    22 января 2021, 18:11

    Два новых пункта вакцинации от коронавируса откроют в Реутове

    Анастасия Аброськина

    В Реутове начнут работать два новых места вакцинации от коронавируса. Их откроют на следующей неделе. Они будут дополнением к уже действующему прививочному пункту в поликлинике № 1.
    Два новых пункта вакцинации от коронавируса откроют в Реутове | Изображение 1
    Источник фото: Алексей Оводов

    Новые точки вакцинации откроют в торговом центре «Экватор» и поликлинике №2 на Юбилейном проспекте. Это отметил глава округа Станислав Каторов.

    В выходные будут установлены холодильники для препаратов, необходимое оборудование

    Станислав Каторов.

    Он рассказал, что в поликлинике №2 условия для вакцинации пациентов будут готовы уже к понедельнику, 25 января.

    «И прививочный кабинет на базе торгового центра „Экватор“ мы откроем совместно с нашими бизнесменами», — добавил Каторов.

    По его словам, в совокупности все эти меры позволят делать до 300 прививок каждый день и вакцинировать более двух тысяч человек за неделю.

    Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет после осмотра терапевта на месте

    Станислав Каторов.

    С собой потребуется взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись на прививку доступна через сайт госуслуг, по номерам телефона 112 и 8 (495) 108-16-35.