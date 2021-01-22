Два новых пункта вакцинации от коронавируса откроют в Реутове

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Новые точки вакцинации откроют в торговом центре «Экватор» и поликлинике №2 на Юбилейном проспекте. Это отметил глава округа Станислав Каторов.

В выходные будут установлены холодильники для препаратов, необходимое оборудование Станислав Каторов.

Он рассказал, что в поликлинике №2 условия для вакцинации пациентов будут готовы уже к понедельнику, 25 января.

«И прививочный кабинет на базе торгового центра „Экватор“ мы откроем совместно с нашими бизнесменами», — добавил Каторов.

По его словам, в совокупности все эти меры позволят делать до 300 прививок каждый день и вакцинировать более двух тысяч человек за неделю.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет после осмотра терапевта на месте Станислав Каторов.

С собой потребуется взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись на прививку доступна через сайт госуслуг, по номерам телефона 112 и 8 (495) 108-16-35.