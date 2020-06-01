Пункт временного размещения развернули в Истре на случай повторного подтопления
Из-за обильных осадков реки в округе вышли из берегов, и большая вода направилась на участки местных жителей. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать: уровень воды снизился почти на метр. Но по прогнозам синоптиков, ливневые дожди будут на протяжении всей недели.
Поэтому в Истре экстренно развернули пункт временного размещения на территории бывшего пионерского лагеря, недалеко от поселка Снегири — эпицентра подтопления. Здесь смогут одновременно разместить порядка сотни людей, пострадавших от наводнения.
«Кров над головой, обогрев, питание. Эту всю заботу берет на себя администрация за счет средств бюджета. Эти люди обеспечиваются всем необходимым», — пояснил Сергей Камаев, заместитель директора МБУ «Истринская аварийно-спасательная служба».
В пункте есть комната матери и ребенка, помещение для хранения личных вещей, а также зоны сна и приема пищи. Плюс постоянно дежурит медицинская бригада из трех человек.
«Проводим первичный осмотр, измеряем температуру. Измерение артериального давления, ЭКГ, оказать первую медицинскую помощь на этапе обработки любой раны», — отметила Светлана Городничева, врач-педиатр.
Расселение людей будет происходить с соблюдением всех мер по профилактике коронавируса: социальная дистанции и применение средств индивидуальной защиты.