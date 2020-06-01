Пункт временного размещения развернули в Истре на случай повторного подтопления

За последние двое суток в Подмосковье выпала месячная норма осадков. Из-за этого несколько населенных пунктов в городском округе Истра было подтоплено. В связи с этим глава округа поручил организовать пункт временного размещения на случай чрезвычайной ситуации.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за обильных осадков реки в округе вышли из берегов, и большая вода направилась на участки местных жителей. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать: уровень воды снизился почти на метр. Но по прогнозам синоптиков, ливневые дожди будут на протяжении всей недели.

Поэтому в Истре экстренно развернули пункт временного размещения на территории бывшего пионерского лагеря, недалеко от поселка Снегири — эпицентра подтопления. Здесь смогут одновременно разместить порядка сотни людей, пострадавших от наводнения.

Источник фото: телеканал «360»

«Кров над головой, обогрев, питание. Эту всю заботу берет на себя администрация за счет средств бюджета. Эти люди обеспечиваются всем необходимым», — пояснил Сергей Камаев, заместитель директора МБУ «Истринская аварийно-спасательная служба».

В пункте есть комната матери и ребенка, помещение для хранения личных вещей, а также зоны сна и приема пищи. Плюс постоянно дежурит медицинская бригада из трех человек.

Источник фото: телеканал «360»

«Проводим первичный осмотр, измеряем температуру. Измерение артериального давления, ЭКГ, оказать первую медицинскую помощь на этапе обработки любой раны», — отметила Светлана Городничева, врач-педиатр.

Расселение людей будет происходить с соблюдением всех мер по профилактике коронавируса: социальная дистанции и применение средств индивидуальной защиты.