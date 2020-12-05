Пункт вакцинации от коронавируса открыли в Нахабине

«Желающие бесплатно сделать прививку препаратом „Гам-КОВИД-Вак“ приглашаются в пункт вакцинации по адресу: Нахабино, улица Институтская 9А. При себе иметь паспорт и полис ОМС», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что процедура проводится с понедельника по субботу. А сдать кровь для исследования на антитела можно по будням с 08:00 до 10:00. Также в округе работают пункты, организованные на базе поликлиники ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 1» на улице Карбышева, дом 4 и в поликлинике № 3 ГБУЗ МО «Красногорская больница № 2», по адресу: Павшинский бульвар, дом 9.

Тем не менее не все смогут сделать прививку, имеются противопоказания. В частности, медики откажут при наличии у человека иммуноглобулинов класса G, острых инфекционных и неинфекционные заболеваний, обострений хронических заболеваний. Также нельзя беременным, кормящим женщинам и людям до 18 лет и старше 60.