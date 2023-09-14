Подмосковье 14 сентября 2023, 11:14 Пункт вакцинации от гриппа откроют 16 сентября в ТЦ «Поворот» в Лобне Unsplash

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Лобненская центральная городская больница пригласила жителей на вакцинацию от гриппа в ТЦ «Поворот». Мобильная бригада медиков будет работать там 16 сентября.

Сделать прививку в торговом центре «Поворот» можно будет 16 сентября с 9:00 до 13:00. Вакцинацию проведут для всех граждан России, независимо от места регистрации, прописки или прикрепления.

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Прививочный пункт будет организован на втором этаже торгового центра. В наличии вакцина «Совигрипп» в индивидуальных шприц-дозах.

Для внесения сведений о вакцинации в электронные медицинские карты при себе желательно иметь данные паспорта и СНИЛС. Если нужно, справки о прохождении вакцинации и прививочные сертификаты будут выдавать на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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