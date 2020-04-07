Пункт скорой помощи вновь заработал в селе Павловская Слобода
В первую очередь, эта новость, разумеется, обрадовала местных жителей.
«Я, как многодетный отец -у меня большая семья, теща — считаю, что это очень хороший шаг, и очень правильно и актуально в настоящее время. Есть какое-то спокойствие, что можно вызвать скорую и она быстро приедет к нуждающемуся человеку», — сказал житель Павловской Слободы Виктор Лезинков.
Теперь скорая помощь полностью будет оправдывать свое название. Если раньше врачи до пациентов ехали из Нахабина в среднем полчаса, то сейчас это время сократилось в три раза. А благодаря спецмашине, которая оборудована по последнему слову техники, больным окажут любой вид экстренной медицинской помощи.
«У нас кислород, монитор, холодильник с растворами, ЭКГ-аппарат и ИВЛ- аппарат. Машина укомплектована полностью», — сказала фельдшер Алевтина Кузнецова.
Сейчас в Павло-Слободской неотложке работает две бригады, которые обслуживают порядка 90 тысяч человек.