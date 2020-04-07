Пункт скорой помощи вновь заработал в селе Павловская Слобода

После 5-летнего перерыва фельдшеры пункта дежурной скорой помощи в Павловской Слободе возобновили свою работу. Пункт открыли после того, как местные жители на встречах в конце прошлого года попросили главу городского округа Татьяну Витушеву вернуть в село скорую. По ее распоряжению, медикам выделили здание, которое всего за 1,5 месяца отремонтировали и полностью укомплектовали.

В первую очередь, эта новость, разумеется, обрадовала местных жителей.

«Я, как многодетный отец -у меня большая семья, теща — считаю, что это очень хороший шаг, и очень правильно и актуально в настоящее время. Есть какое-то спокойствие, что можно вызвать скорую и она быстро приедет к нуждающемуся человеку», — сказал житель Павловской Слободы Виктор Лезинков.

Теперь скорая помощь полностью будет оправдывать свое название. Если раньше врачи до пациентов ехали из Нахабина в среднем полчаса, то сейчас это время сократилось в три раза. А благодаря спецмашине, которая оборудована по последнему слову техники, больным окажут любой вид экстренной медицинской помощи.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас кислород, монитор, холодильник с растворами, ЭКГ-аппарат и ИВЛ- аппарат. Машина укомплектована полностью», — сказала фельдшер Алевтина Кузнецова.

Сейчас в Павло-Слободской неотложке работает две бригады, которые обслуживают порядка 90 тысяч человек.