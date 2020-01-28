Пункт скорой помощи вновь заработал в Глебовском. Об этом попросили жители

В поселке Глебовский городского округа Истра по просьбам жителей вновь открылась подстанция скорой помощи. Теперь медики смогут добраться до пациента в считаные минуты.

Медицинская помощь в Глебовском теперь будет действительно скорой. Если раньше врачам требовалось в среднем полчаса, чтобы доехать до пациента, то теперь это время сократилось в пять раз. В течение нескольких минут медики уже будут на месте. А благодаря спецмашине, которая оборудована по последнему слову техники, больным окажут любой вид медицинской помощи.

Источник фото: телеканал «360»

«На оснащении находится аппарат ИВЛ, дефибриллятор, детские и взрослые реанимационные приборы, кислородные редукторы. Также возможно автономное отопление салона. То есть машина, по сути, всегда теплая», — рассказал фельдшер Илья Абрашин.

Пункт скорой помощи вновь начал свою работу после того, как к главе Истры обратились местные жители с просьбой вернуть его в поселок. Для медиков выделили здание и отремонтировали подъездную дорогу.

Источник фото: телеканал «360»

«Все было сделано достаточно быстро. Оформили документы, нашли помещение. Ремонта оно не требовало. Нам быстро освободили место, мы завезли необходимое для открытия поста. Сделали нам очень быстро и качественно дорогу», — отметил заведующий истринской подстанцией областной станции скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас скорая располагается в здании администрации территориального управления Букаревское. Удобное местоположение пункта позволяет медработникам быстрее реагировать на экстренные вызовы жителей.