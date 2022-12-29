Подмосковье 29 декабря 2022, 23:37 Пункт сбора помощи для мобилизованных и беженцев заработал в Химках

Читать 360tv в

Пункт сбора помощи для мобилизованных и беженцев с Донбасса заработал на базе «ХимСпаса» в Химках. Для нуждающихся соберут теплые вещи, медикаменты и продукты.

Пункт открыли при поддержке Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Все желающие могут присоединиться к помощи и собрать необходимые вещи. Пункт сбора помощи будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00. Там также пройдут мастер-классы по плетению маскировочных сетей для жителей и гостей Подмосковья.

Реклама

Отмечается, что семьи мобилизованных и добровольцев из Московской области могут получить меры социальной поддержки. Для этого необходимо направить заявку через «Добродел». В разделе «Доброе дело — поддержка семей мобилизованных» представлены все возможные виды помощи.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в каждом муниципалитете Подмосковья продолжают работать центры поддержки семей мобилизованных. В их работе принимают участие волонтеры и главы городских округов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».