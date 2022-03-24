Пункт сбора «Мегабак» в Балашихе начал принимать старую мебель за деньги

Пункт сбора крупногабаритных отходов «Мегабак» начал принимать мусор за деньги. Горожане могут сдать старую технику и другие отходы, получив за это материальную компенсацию. При этом принимают такой технологичный мусор в пункте сбора на вес.

В пункт принимают старую технику, мебель, металлоконструкции, отжившие свой век и пришедшие в негодность. Для каждой категории отходов рассчитана определенная цена, в зависимости от веса. Килограмм бытовой техники стоит от 12 до 20 рублей. Один килограмм сетевого оборудования — 18 рублей. Деньги приходят на карту.

«Дальше (техника) отправляется на специализированное предприятие, где мы все это дело уже перерабатываем в полуфабрикаты и отправляем на заводы», — рассказал генеральный директор ООО ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин.

Сейчас в Балашихе установлены два пункта «Мегабак», но выплаты происходят только в одном — по адресу: улица Терешковой, владение 4. Единственное условие приема для жестяной тары — она должна быть чистой. Приносить отходы можно с 09:00 до 21:00. Пункт работает без выходных.