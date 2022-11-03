Пункт сбора гуманитарной помощи военнослужащим открыли в МФЦ Реутова | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 20:16 Пункт сбора гуманитарной помощи военнослужащим открыли в МФЦ Реутова

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В многофункциональном центре «Мои документы» в Реутове начал функционировать еще один пункт сбора гуманитарной помощи для жителей новых территорий России и военнослужащих вооруженных сил.

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Дополнительное место сбора вещей открыли в МФЦ, расположенном на улице Победы, 7.

В качестве гуманитарной помощи можно принести продукты питания, одежду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.

Все вещи должны быть новыми и в индивидуальной упаковке, продукты питания длительного срока хранения, тара весом не более шести килограммов.

Для передачи гуманитарной помощи нужно обратиться в 27-е окно.

Также работает и телефон, по которому можно задать интересующие вопросы: 8(498)602-03-02 (доб.231).