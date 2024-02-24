Подмосковье 24 февраля 2024, 16:29 Пункт сбора гуманитарной помощи открылся в День защитника Отечества в Мытищах Источник фото: Роман Яковлев

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Пункт сбора гуманитарной помощи открылся в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи в День защитника Отечества. Все желающие смогли оставить вещи для бойцов.

Также с помощью QR-кода, который расположен возле пункта сбора помощи, все желающие могли перейти на специальную страницу для перевода средств участникам специальной военной операции.

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Жители региона охотно приняли участие в гуманитарной акции.

«Помогаем нашим ребятам информационно, удаленно. Конечно, если есть возможность — отправляем средства и бойцам, и жителям новых регионов», — рассказал житель городского округа Мытищи Алексей Борин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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