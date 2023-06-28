Подмосковье 28 июня 2023, 09:28 Пункт раздельного сбора мусора «Мегабак» открыли на АЗС на трассе М-10 в Химках

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Пункт раздельного сбора отходов «Мегабак авто» открыли в Химках. Он заработал на заправке «Газпромнефть» на трассе М-10.

Проект по сбору вторсырья на заправках запустил в Химках вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

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«В Подмосковье с 2019 года более 10 миллионов тонн отходов уже не попало на полигоны, они были переработаны. Сегодня сделали очередной шаг в Московской области — развиваем сеть приема вторсырья на автозаправочных станциях „Мегабак авто“, за что большое спасибо сети авто-заправочных станций „Газмпромнефть“, которая одной из первых откликнулась на наш экологический призыв», — рассказал Евгений Хромушин.

По его словам, на заправках региона уже установлено около 10 аналогичных контейнеров для сбора вторсырья. К концу года их будет уже 40.

«Магабак авто» будет принимать три фракции сырья — текстиль, пластик и электротехнику. В будущем бокс расширят за счет отсека для сбора шин, батареек и ртутных ламп. Проект инициирован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и региональной Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами.

Также в Химках есть пункт по сбору крупногабаритного мусора для переработки «Мегабак» около дома № 9 на улице Машинцева. Площадка работает с 9:00 до 18:00. Кроме того, в округе установлено более 90 контейнеров для сбора одежды.

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