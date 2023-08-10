Подмосковье 10 августа 2023, 10:11 Пункт проката велосипедов и кафе откроют в лесопарке в Лобне Телеканал «360»

Читать 360tv в

Лобненский лесопарк станет еще комфортнее. Вскоре там откроют кафе с верандой и пункт проката велосипедов и самокатов.

Лесопарк площадью 22 гектара находится между микрорайонами Катюшки, Москвич и Южный в Лобне. При его благоустройстве проектировщики постарались сохранить природный ландшафт. Работы провели с минимальным вмешательством в природу, новые элементы вписаны в окружающую среду очень аккуратно.

Реклама

Между деревьями проложили тропинки из розовой гранитной крошки, для велосипедистов и лыжников обустроили дорожки протяженностью в четыре километра. Вдоль них установили урны и лавочки, провели освещение, смонтировали камеры видеонаблюдения. Там установили навигацию, игровые и спортивные площадки, качели, теннисные столы, брусья, турники и тренажерные комплексы.

Новая зона отдыха привлекательна не только для посетителей, но и для предпринимателей. Они активно включились в работу по созданию необходимой инфраструктуры.

«У нас в скором времени откроется <…> большой прокат: велосипеды, самокаты, детские автомобили. Также откроется кафе на 24 посадочных места в лесопарковой зоне. Там будет большая открытая летняя веранда. Соответственно, в нашем городском округе появится 10 рабочих мест. Будем и зимой работать. Со временем планируется летнюю веранду сделать закрытой», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Лобня Елена Лапшинова.

Напомним, в Лобне реконструировали парк «Река времени» в 2022 году, к сентябрю закончат благоустройство вблизи озера Киово, на очереди Центральный парк культуры и отдыха. Там появится танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, скейт-парк, детская и спортивная зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».