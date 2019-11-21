Снова в тренде: пункт приема бутылок открыли в Одинцове

В Одинцове появился пункт приема стеклотары. В нем можно сдать бутылки, получить деньги и в качестве бонуса очистить планету.

Источник фото: телеканал «360»

В пункте принимают стекло, пластик и бумагу. Раньше такой способ заработка был знаком каждому советскому человеку. Сейчас сбор стеклотары снова в тренде. Но теперь стекло собирают, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Источник фото: телеканал «360»

«Это банально, но сейчас это кажется какой-то смешной угрозой, немножко фанатичной. Но если посмотреть все исследования и тенденции, к чему мы идем, то это будущее ждет наших детей. Если мы сегодня не остановимся и не начнем сдавать все в переработку, уменьшать потребление», — рассказала Марта, организатор акции по раздельному сбору отходов.

Источник фото: телеканал «360»

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Сама Марта собирает стекло, пластик, макулатуру и отправляет на переработку. Ее пример вдохновил сначала соседей, затем стали подключаться и другие жители населенного пункта.

Кстати, за полулитровые банки и бутылки из стекла оценивают в 25 копеек, пластиковые — в два раза дороже. Сырье должно быть непременно целым. А вот посуду не стоить приносить — она часто бывает из жаропрочного стекла, которое нельзя смешивать.