Важное 05 января 2024, 12:42 Пункт обогрева открыли в подольском ДК «Машиностроитель» на время ремонта котельной Глава Подольска Артамонов: пункт обогрева открыли в ДК «Машиностроитель» РИА «Новости»

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Рабочие в ночь на пятницу, 5 января, ликвидировали прорыв на теплотрассе котельной ЗАО «КСПЗ» в городском округе Подольск. Но проверочный пуск тепла выявил технические неполадки. На время ремонта для жителей открыли пункт обогрева на базе Дома культуры «Машиностроитель». Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Он подчеркнул, что на месте уже работают волонтеры, которые окажут всю необходимую поддержку жителям.

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Глава округа добавил, что оперативный штаб продолжит свою работу до окончательного решения всех проблем с отоплением в жилых домах Подольска.

«Ситуация под пристальным контролем вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина и всех ответственных служб», — подчеркнул Артамонов.

Он пообещал в режиме реального времени сообщать горожанам о ходе проводимых работ.

Утечки на подольской теплотрассе обнаружили минувшим вечером. Пострадавший участок находится на территории режимного завода, что сказалось на сроках устранения проблем. К ликвидации аварии подключили силы самого предприятия и аварийной бригады МУП «Подольская теплосеть». После того как утечки устранили, техническую проблему выявили в котельной.

Для обеспечения тепла в Подольской областной клинической больнице туда доставили тепловые пушки.