Дай поиграть. Пункт обмена toy crossing открылся в Солнечногорске

Пункт обмена игрушками начал работу в Солнечногорске. Теперь каждый желающий может сдать надоевшие игрушки или обменять их на другие в сельском доме культуры «Ложки».

В ДК решили запустить так называемый toy crossing, что переводится как «обмен игрушками». Пристроить игрушку можно на специальной полке в вестибюле Дома культуры «Ложки». Сдать или обменяться игрушками можно ежедневно с 09:00 до 21:00.

Руководитель автономного учреждения территориального управления Пешковское «Культурно-спортивный центр» Яна Кузнецова заметила, что согласно статистике, дети интересуются игрушкой меньше месяца, затем половина из них пылится в кладовке, а 10% ненужных, но исправных игрушек и вовсе отправляются на свалку.

«В ЦСДК „Ложки“ решили организовать временный дом для надоевших игрушек, в котором они будут дожидаться своих новых хозяев», — заключила Яна Кузнецова.

Правила обмена игрушками просты. Игрушки должны быть в хорошем состоянии — чистые и без повреждений. Игрушку можно взять на время или навсегда, если она уж очень понравилась. При этом строго запрещается продавать понравившиеся игрушки.